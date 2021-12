Für Johanna hat das große Ausmisten schon begonnen. Klamotten, Bücher, Hygieneartikel müssen auf ein Minimum reduziert werden, wenn sie im Frühjahr ihre neue Wohnung in Heidelberg bezieht. „Ich fühle mich befreit“, sagt die 21-Jährige und zieht in einem winzigen Zimmer imaginäre Linien für Bett, Schrank und Schreibtisch. In so einen Raum wird die Studentin der Sonderpädagogik in wenigen

...