Im Verlaufe der 2010er Jahre ist die Nachfrage nach Wohnungen in der Region erheblich gestiegen. Das ist eine der Feststellungen, die Martin Müller als Geschäftsführer des Nachbarschaftsverbands Heidelberg-Mannheim trifft, wenn er in diesen Wochen in den Gemeinderäten über den Wohnungsbau und dessen Perspektiven spricht. Das war auch in Edingen-Neckarhausen so.

Nach einer allgemeinen

...