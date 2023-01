Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kommunalpolitik Was Florian König in Edingen-Neckarhausen verändern will

Der neue Bürgermeister Florian König (CDU) hat am Dienstag in Edingen-Neckarhausen sein Amt angetreten. Auf seiner Agenda stehen Klimaschutz und Familie ganz oben. Wir zeigen, welchen Zukunftsthesen er vor der Wahl zugestimmt hat.