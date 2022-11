König neuer Bürgermeister: Stimmen zur Wahl in Edingen-Neckarhausen

Edingen-Neckarhausen. Lukas Schöfer, CDU-Vorsitzender: Der Ausgang der Wahl ist überwältigend, das Ergebnis ist großartig für Florian König, für die Gemeinde Edingen-Neckarhausen und auch für uns als CDU-Gemeindeverband. Das ist traumhaft. Wir erwarten jetzt eine gute Zusammenarbeit im Gemeinderat, und wir sind zuversichtlich, dass das Miteinander weiterhin gut sein wird.

Fadime Tuncer, MdL, Grüne: Ich freue mich riesig für die Gemeinde Edingen-Neckarhausen, dass sie einen Bürgermeister hat, der die Gemeinde zusammenbringt und die Zukunftsthemen jetzt angeht, was die ganze Zeit gestockt hat. Bürgermeisterwahlen sind Persönlichkeitswahlen, und Herr König hat die Wählerinnen und Wähler einfach überzeugt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.

Sebastian Cuny, MdL, SPD: Ganz herzlichen Glückwunsch an Florian König. Auch wenn wir nicht aus der gleichen Parteienfamilie kommen, kennen wir uns seit der Kindheit und schätzen uns gegenseitig sehr. Ich glaube, dass er sehr viel Schwung in die Gemeinde bringen wird, so wie er auch den Wahlkampf geführt hat. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit für die Menschen in Edingen-Neckarhausen.

Markus Schläfer, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Gemeinderat: Wir sind natürlich sehr zufrieden, man kann sich kein schöneres Ergebnis vorstellen. Wahlkämpfe sind immer hart, und es kann in alle Richtungen ausgehen. Es war ein sehr fairer Wahlkampf. Ich bin glücklich für Florian und für die CDU natürlich auch, die einen jungen Mann in den Gemeinderat gebracht hat und gemeinsam mit ihm das Bürgermeisteramt erkämpft hat. Es ist für uns ein schöner Tag. Wir hatten jetzt auch sieben mitunter harte Jahre, da war das nicht selbstverständlich, dass man so gut aus diesem Wahlkampf geht.

Michael Bangert, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Gemeinderat: Wir sind natürlich zufrieden, wir haben uns ja im zweiten Wahlgang für Florian König ausgesprochen. Er ist ein junger Kandidat und ich glaube, er hat einen jetzt guten Anfang gemacht, auch die Brücke wieder zu schlagen zu dem unterlegenen Kandidaten, der einen guten und fairen Wahlkampf gemacht hat. Insofern freuen wir uns auf die Zusammenarbeit.

Thomas Hoffmann, Offene Grüne Liste: Florian König hat sich ja auch bei uns immer als sehr ökologisch orientierter Mensch erwiesen und dargestellt. Jetzt hoffen wir, dass er seine Wahlversprechen auch einlösen wird. Dazu gehört zum Beispiel der Verzicht auf Wohnbebauung auf freien Flächen. Ich denke, dass wir eine gute Zusammenarbeit haben werden.

Helmut Koch, Gemeinderat UBL-FDP/FWV: Wir sind froh, dass die Wahl vorbei ist, es war anstrengend. Für uns war es wichtig, dass es zwei Kandidaten aus dem Ort waren. Es ist natürlich ein bisschen schade, dass es der Klaus am Ende nicht gemacht hat, wir hätten es ihm sehr gegönnt. Ich wäre auch gern mal bei den Gewinnern gewesen (lacht), wir haben immer gute Kandidaten gehabt.

Roland Marsch, Altbürgermeister Edingen-Neckarhausen: Ich habe das Ergebnis schon vor 14 Tagen so erwartet. Die Leute wollten einen Neuanfang, einen jungen Bürgermeister und einen von hier keinen Auswärtigen, nach dem Vorgänger. Und das haben sie so gemacht

Andreas Pollack, Pfarrer: Als evangelische Kirchengemeinde freuen wir uns, dass er gewählt wurde. Wir haben Gespräche mit ihm geführt. Er hat einen tollen Wahlkampf gemacht, einen sehr persönlichen. Er hat auch versprochen, dass wir als katholische und evangelische Gemeinde gut mit ihm zusammenarbeiten können. Wir haben ein offenes Ohr gefunden, das war wunderbar.

Achim Weitz, Bürgermeister Heddesheim: Ich denke, es ist ein Stück weit das Ergebnis, das man nach dem ersten Wahlgang erwarten konnte, vielleicht nicht ganz in der Deutlichkeit. Mich freut es auf alle Fälle für Florian König. Ich denke, das ist eine gute Basis für die nächsten acht Jahre, es liegen auch große Herausforderungen vor ihm: die Arbeit mit dem Gemeinderat, aber auch die Themen, die in Edingen-Neckarhausen anstehen und nicht einfach sind. Von daher glaube ich, dass es gut ist, dass er so einen Vertrauensvorschuss von den Wählern hat und mit Rückenwind in die acht Jahre starten kann.

Andreas Metz, Bürgermeister Ilvesheim: Ein sehr deutliches Ergebnis, und das ist auch wichtig, weil es dem Florian König Rückhalt gibt für die schwierigen Aufgaben, die vor ihm liegen. Wir als Kollegen können ihm dazu nur gratulieren und unsere Hilfe und Kooperation anbieten, was wir gerne machen werden.