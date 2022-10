Für die Bürgermeisterwahl in Edingen-Neckarhausen gibt es einen weiteren Kandidaten: Gemeinderat Ulf Wacker (parteilos) geht ebenfalls in das Rennen um die Nachfolge von Simon Michler (CDU). Das teilte Wacker am Freitagvormittag dieser Redaktion mit. Er ist damit die achte Person, die ihre Kandidatur öffentlich gemacht hat.

Wacker tritt zum dritten Mal an. Bereits 2007 und 2015 war er

...