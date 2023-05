Politischer Stammtisch

Die Liberalen in Edingen-Neckarhausen laden am Sonntag, 7. Mai, zum politischen Stammtisch mit dem baden-württembergischen Landtagsabgeordneten Georg Heitlinger, Sprecher Agrarpolitik FDP/DVP. Thema ist „Ernährungssicherheit, Existenz landwirtschaftlicher Betriebe und Arten- und Umweltschutz im Spannungsfeld zur EU Pflanzenschutzverordnung“. Die Diskussion findet von 11 bis 13 Uhr auf dem Junkershof bei Georg und Silke Koch, Bahnhofstraße 52, in Edingen statt. Referent Georg Heitlinger, selbst aktiver Landwirt, wird zu allen Fragen die Lösungsansätze der Liberalen erklären, heißt es.

Für Essen und Trinken ist gesorgt. Neben Kaffee und Landfrauenkuchen gibt es Herzhaftes aus der Wurstküche. red