1500 Euro für schwerkranke Zoé

Das Schicksal der siebenjährigen Zoé bewegt. Bislang hat der Spendenaufruf ihrer Mutter Tamina Singh im Internet insgesamt schon mehr als 9000 Euro eingebracht. Auch der „Mannheimer Morgen“ hatte über die Aktion berichtet. Nun will die Chorvereinigung Eintracht/Sängerbund Käfertal und Liederhalle Mannheim um ihren reaktivierten Dirigenten Dietrich Edinger den Spendenstand um 1500 Euro erhöhen. Diese Summe ist beim Mailiedersingen zum „Chorfamilientag“ im Gemeindezentrum von St. Hildegard zusammengekommen.

„Wir wünschen dem Mädchen alles Gute und wollen dazu beitragen, dass das Familienauto repariert und die neue Wohnung nach den Bedürfnissen auch ihrer Zwillingsschwester Mila ausgestattet werden kann“, sagt Edinger. Er war 2020 bei seiner großen Chorgemeinschaft in der Region in den Ruhestand getreten. Um einen Verein vor der Auflösung zu bewahren, hatte sich Edinger bereit erklärt, für einen Probetag pro Woche eine Ausnahme zu machen. Mit Erfolg: „Wir haben neue Aktive gewonnen und sind wieder mehr als 50 Sänger“, freut sich Edinger.

Er hatte in dieser Zeitung von den Folgen des schweren Geburtsfehlers bei der früher in Edingen lebenden Zoé gelesen, die häufig operiert werden muss. Da der alleinerziehenden Mutter, die derzeit nicht arbeiten gehen kann, das Geld auszugehen drohte, bat sie über GoFundMe, die größte soziale Crowdfunding-Plattform der Welt, um Hilfe (https://bit.ly/41K4heo). Die in Käfertal probenden Edinger-Chöre besannen sich auf die alte Tradition der früheren Gemeinschaft, für wohltätige Zwecke Spenden zu sammeln. In 30 Jahren waren laut Edinger rund 25 000 Euro ersungen worden. pj