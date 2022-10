Merkle und König beim Wahlforum in Edingen-Neckarhausen vorn

Edingen-Neckarhausen. In der Gunst des Publikums lagen beim Wahlforum des „MM“ am Donnerstag in der Pestalozzihalle in Edingen zwei Kandidaten klar vorn. Klaus Merkle von der Unabhängigen Bürgerliste (UBL-FDP/FWV) und Florian König (CDU). Am Ende der zweistündigen Veranstaltung hatte die Redaktion die rund 200 Besucher darum gebeten, auf einem Zettel anzukreuzen, welcher der sieben Kandidierenden sie an diesem Abend am meisten überzeugt hat. 140 Zettel wurden ausgefüllt zurückgegeben. Rund zehn Prozent davon konnten sich nicht für einen der Bewerber bei der Bürgermeisterwahl in Edingen-Neckarhausen entscheiden.

Die meiste Zustimmung erhielt Klaus Merkle (34,3 Prozent), gefolgt von Florian König (28,6 Prozent). Ulf Wacker und Ramon Schürle lagen mit 7,1 Prozent gleichauf. Den Namen von Aleksandra Janson kreuzten 6,4 Prozent der Teilnehmer an, den von Holger Vier 5,0 Prozent, bei Gerd Wolf waren es 1,4 Prozent). Die Zahlen geben lediglich ein Stimmungsbild von der Veranstaltung wieder. Die Umfrage war nicht repräsentativ und kann keinesfalls als Prognose für den Ausgang der Wahl verstanden werden.



Wahl-Check zur Bürgermeisterwahl in Edingen-Neckarhausen 2022 20 Thesen zur Wahl in Edingen-Neckarhausen: Vergleichen Sie Ihre Positionen mit 7 der 8 Bürgermeister-Kandidatinnen und -Kandidaten - Aleksandra Janson (parteilos), Florian König (CDU), Gerd Wolf (Die Partei), Holger Vier (parteilos), Ramon Schürle (parteilos), Klaus Merkle (parteilos), Ulf Wacker (parteilos). Samuel Speitelsbach wurde aufgrund seiner Vergangenheit als Dauerbewerber bei mehr als 100 Bürgermeisterwahlen nicht einbezogen

Anders sieht das Ergebnis beim Blick auf die bisherige Auswertung des digitalen Wahlchecks aus, der bis zum Freitag mehr als 1600 Mal durchgespielt wurde. Die Teilnehmer können ermitteln, wie sehr ihre eigenen Positionen mit denen der sieben Kandidierenden übereinstimmen. Hier liegt Aleksandra Janson mit deutlichem Abstand vor Holger Vier und Florian König. Auf den weiteren Plätzen folgen Gerd Wolf, Klaus Merkle, Ramon Schürle und Ulf Wacker. Weil der Wahlcheck auch mehrmals genutzt werden kann, ist auch diese Rangfolge nur ein Anhaltspunkt für die inhaltliche Übereinstimmung zwischen Teilnehmern und den Kandidierenden.