Von Hans-Jürgen Emmerich

Der Neubau eines Hilfeleistungszentrums (HLZ) in Edingen-Neckarhausen ist ein Stück näher gerückt. Mit dem Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan „In den Milben“ an der Speyerer Straße hat der Gemeinderat am Mittwoch ohne Gegenstimmen einen jahrelangen Planungsprozess abgeschlossen. Damit können sich auf dem drei Hektar großen Areal an der Speyerer Straße ab

...