Nach einer hitzigen Debatte im Bürstädter Parlament fällt kurz vor 23 Uhr die Entscheidung: Rüdiger Engert darf das Grundstück unter seinen beiden Hallen in der Industriestraße zu einem vergünstigten Preis kaufen, um dort „Kultur am Übergang“ – kurz KamÜ – zu schaffen. Die SPD hätte die Abstimmung in der Stadtverordnetenversammlung lieber verschoben: Sie wollte warten, bis klar ist, was auf

...