Bürstadt. Ateliers für Künstler, ein Yoga-Studio, Arbeitsplätze zum Mieten für Leute, die daheim kein Büro haben: Das alles stellt sich Rüdiger Engert in den beiden Hallen am Bahnübergang von Bürstadt in der Industriestraße vor: „Kultur am Übergang“, kurz KamÜ. „Aber nichts ist in Stein gemeißelt - ich bin offen für Vorschläge“, sagt er den Anwohnern in der Lagerhalle. Das Treffen haben die

