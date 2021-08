Tim Nusser ist mit dem Fahrrad gekommen. Seinen Helm hat er an der Seitentasche festgemacht. Bereits einige Minuten vor der vereinbarten Uhrzeit steht der 25-Jährige am Brunnen auf dem Ladenburger Marktplatz. Auf sein umweltfreundliches Verkehrsmittel angesprochen, antwortet er: „Ich bin vor allem flexibel. Teile der Strecke lege ich mit der Bahn zurück und bin so schneller.“ Besonders an

...