Vorläufiges Endergebnis im Wahlkreis Heidelberg: Grüne Franziska Brantner gewinnt Direktmandat

Neckar-Berg. Das vorläufige Endergebnis im Wahlkreis Heidelberg steht fest. Nach Auszählung aller 353 Wahlbezirke gewinnt die Grüne Franziska Brantner mit 30,17 Prozent das Direktmandat und darf nach Berlin. Alexander Föhr (CDU) erhält 24,11 Prozent der Erststimmen und Elisabeth Krämer (SPD) 20,16 Prozent.

© picture alliance / Soeren Stache

Dass es hier einen Generationenwechsel geben wird, ist bereits sicher. Karl A. Lamers (CDU), der seit 1994 dem Bundestag angehört, und sein sozialdemokratischer Abgeordneten-Kollege Lothar Binding, Abgeordneter seit 1998, traten nicht mehr zur Wahl an. Sowohl der 41-jährige Alexander Föhr (CDU) als auch die 28-jährige Elisabeth Krämer (SPD) wollen in ihre Fußstapfen treten und kämpfen um das Direktmandat. Den Sieg im Wahlkreis hat sich aber auch die Grüne Franziska Brantner als Ziel gesetzt, die die Spitzenkandidatin ihrer Partei in Baden-Württemberg und seit 2013 Bundestagsabgeordnete ist.

Tim Nusser (FDP), Malte Kaufmann (AfD) und Zara Dilan Kiziltas (Linke) hoffen auf ein gutes Zweitstimmentergebnis ihrer Parteien im Südwesten, um über die Landesliste den Sprung nach Berlin zu schaffen.

2017 lag Karl A. Lamers mit 32,7 Prozent klar vor Lothar Binding mit 26,0 Prozent. Franziska Brantner erreichte 16,7 Prozent der Erststimmen, Malte Kaufmann 8,9 Prozent. Der damals 21-jährige Tim Nusser bekam 6,6 Prozent, Linken-Kandidatin Sarah Mirow 6,1 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag im Wahlkreis, zu dem neben Heidelberg noch mehrere Städte und Gemeinden aus dem Rhein-Neckar-Kreis gehören, bei 82,2 Prozent.

