Die Mutter von Kateryna Malakhova wohnt mit ihrer 90-jährigen Oma im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses in Nizhyn, das liegt im Nordosten der Ukraine. Stündlich schickt sie eine SMS an die Mutter, um sicherzustellen, dass es ihnen gut geht. So gut es einem eben gehen kann im Krieg. Wenn nachts die Sirenen heulen, bleiben die beiden Frauen in ihren Betten liegen, sie können nicht immer in

...