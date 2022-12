Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Razzia in Wohnung von Mannheimer Mitglied der "Letzten Generation": Die Wohnung des in Mannheim lebenden Klima-Aktivisten Raúl Semmler ist am Dienstag bei einer bundesweiten Polizei-Razzia durchsucht worden. Seine Sicht auf die Aktion

Was die regionalen EU-Abgeordneten über die Korruptionsaffäre denken: Was sagen die fünf in ihren Parteien für Mannheim zuständigen Europa-Abgeordneten über den Skandal? Eine Umfrage

Mannheimer Gemeinderat: Die Stadträtinnen und Stadträte in Mannheim beschließen eine Reihe von Gebührenerhöhungen, wollen aber auch siegreiche Bürgervorschläge umsetzen. Ein Überblick

Ewa Wojciechowska soll Mannheimer Kulturamt leiten: Dreieinhalb Monate nach dem Ausscheiden der bisherigen Leiterin Sabine Schirra hat der Gemeinderat am Dienstag die bisherige Kommunikationschefin der Kunsthalle als Nachfolgerin bestätigt. Sie soll "zeitnah" beginnen

Albrecht Puhlmann und Stephan Thoss verlängern Verträge am Nationaltheater Mannheim : Opernintendant und Eigenbetriebsleiter Albrecht Puhlmann und Stephan Thoss, Intendant der Sparte Tanz, verlängern ihre Verträge am Nationaltheater Mannheim um weitere vier Jahre bis 2028

Inter Versicherungsgruppe bittet Kunden um Entschuldigung: Kundinnen und Kunden der Mannheimer Inter Versicherungsgruppe brauchen viel Geduld - teilweise müssen sie wochenlang auf Erstattungen warten. Was die Gründe dafür sind und wie das Unternehmen gegensteuern will

Lukas Kälble im Adler-Fokus: Der gebürtige Mannheimer Lukas Kälble arbeitet bei den Florida Everblades an seinem NHL-Traum, schließt aber auch eine Rückkehr nicht aus