Was die regionalen EU-Abgeordneten über die Korruptionsaffäre denken

Die Europäische Union ist in ihren Grundfesten erschüttert. Mit der Festnahme von Vizepräsidentin Eva Kaili und weiteren fünf Verdächtigen am Wochenende ist einer der größten Korruptionsskandale in der Historie des Europaparlaments in Straßburg aufgedeckt worden. Er wird Auswirkungen auf die Glaubwürdigkeit des Gremiums haben, das Gesetze für rund 450 Millionen EU-Bürger ratifiziert, mehr: auf

...