Alle AvH-Schüler aus Krankenhaus entlassen

Viernheim. Die zwölf Schülerinnen und Schüler, die am Mittwoch durch Reizgas in der Viernheimer Alexander-von-Humboldt-Schule (AvH) verletzt wurden, haben das Krankenhaus nach Polizeiangaben wieder verlassen können. Wie ausführlich berichtet, war in einer großen Pause in einer Mädchen-Toilette Reizgas versprüht worden. Das hatte einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften ausgelöst. Beim Eintreffen der Feuerwehr, die die Raumluft auf Schadstoffe gemessen hat, war das Gas bereits volsltändig verflüchtigt.

Die Ermittlungen dauern an. Wie Bernd Hochstädter, Pressesprecher des Plizeipräsidiums Südhessen in Darmstadt auf Nachfrage erklärte, gebe es noch keine Hinweise auf eine Täterin oder einen Täter. Da keine Schadstoffe mehr festgetsellt werden konnten, gestalte sich die Bestimmung des ätzenden Stoffs als schwierig. Die Auswertung der Spuren dauerten an, so Hochstädter.