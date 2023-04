Ludwigshafen: CDU will Ehrenbürgerwürde für Apache 207

Ludwigshafen. Viele positive Reaktionen habe sie auf ihren Aprilscherz bekommen, teilte die Stadtratsfraktion der Ludwigshafener CDU am Samstagnachmittag mit. Zuvor hatte Fraktionschef Peter Uebel verbreiten lassen, dass man sich dafür einsetzen wolle, dem Sänger und Rapper Volkan Yaman alias Apache 207 die Ehrenbürgerwürde seines Heimatstadtteils Gartenstadt zu verleihen.

Straßenname soll geändert werden

In der vergangenen Woche hatte Apache 207 sein neues Album mit dem Titel „Gartenstadt“ veröffentlicht. Neben der Ehrenbürgerwürde sollte dem Aprilscherz zufolge eine Straße in der Gartenstadt in „Apachestraße“ umbenannt werden.

„Wir sind allerdings dafür, auf dem Schild einen Hinweis anzubringen, dass nicht der Indianerstamm mit dieser Ehrung bedacht wird, sondern eben der Künstler Apache 207. Wir wollen hier dem Vorwurf der kulturellen Aneignung zuvor kommen“, hieß es mit Blick auf gesellschaftliche Debatten zu diesem Thema.

Gutachten aus dem Stadtarchiv

Natürlich müsse der Vorschlag von allen befassten Experten befürwortet werden. „Wir bitten das Stadtarchiv um ein entsprechendes Gutachten“, findet Peter Uebel, der selbst in der Gartenstadt beheimatet ist. Die Meldung schließt mit dem Hinweis: „Vielleicht klappts’s ja mal in der Realität“.