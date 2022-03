Hilfe für die Ukraine - diese Spendenaktionen gibt es in Mannheim und der Region

Rhein-Neckar. Der Krieg in der Ukraine dauert weiter an, die Hilfsbereitschaft in Mannheim und anderen Orten der Metropolregion ist groß. Mehrere Vereine, Städte und Institutionen wollen den vom Krieg betroffenen Menschen in dem osteuropäischen Land helfen. Ein Überblick.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

01 Punkt 1 von 2 Stadt Mannheim Die Stadt Mannheim hat zusammen mit dem Verein "Mannheim hilft ohne Grenzen" ein Spendenkonto eröffnet. Damit reagiert die Verwaltung auf einen Hilferuf aus der westukrainischen Partnerstadt Czernowitz. Sachspenden können nicht angenommen werden. Weitere Infos finden Sie hier. © Bernhard Zinke

02 Punkt 1 von 2 Adler Mannheim Das Adler Mannheim Fanprojekt sammelt am Mittwoch, 2. März, von 17 bis 19.30 Uhr, zwischen den Eingängen A und B der SAP Arena Spenden für die Menschen in der Ukraine. Weitere Infos finden Sie hier. © Uwe Anspach/dpa

03 Punkt 1 von 2 Oxana Klohr und Inna Göhring leben in Leutershausen, sind aber gebürtige Ukrainerinnen. Die beiden Frauen haben zu Spenden aufgerufen, nachdem sie von ihren Verwandten in der Ukraine über deren Lage erfahren hatten. Ein erster Lkw ist bereits unterwegs in Richtung Osten, weitere sollen folgen. Mehr Infos zu dem Projekt der beiden Leutersäuserinnen erhalten Sie hier. © Thomas Rittelmann