Kapazitätsgrenze erreicht: Vorläufiger Spendenstopp bei Deutsch-Ukrainischer Gesellschaft

Rhein-Neckar. Die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Rhein-Neckar (DUG) nimmt nur noch bis Freitag, 11. März, private Sachspenden für die vom Krieg betroffenen Menschen an. Grund dafür ist, dass die Kapazitätsgrenze im Lager erreicht ist, teilte die DUG am Dienstag mit. Bereits 30 Lastwagen wurden dank der Spendenaktion in die Ukraine geschickt.

„Ab Samstag nehmen wir vorläufig keine privaten Einzelsachspenden mehr an“, hieß es in einer Pressemitteilung. Firmen und Vereine, die bereits Spendensammlungen in der Belegschaft oder Mitgliedern begonnen haben, können diese bis Freitag, 18. März, in den Sammelstellen abgeben. Gewerbliche Großspender können weiterhin liefern, sollen aber vorher Kontakt per E-Mail an ua-hilfe@dug-rhein-neckar.de aufnehmen.

Sammelstellen der DUG Industriestraße 17, Ladenburg Annahme: Montag bis Samstag, 14 bis 18 Uhr. Nur Medikamente und Lebensmittel (einschließlich Babynahrung).

Firmen bitte mit Voranmeldung. Raiffeisenstraße 3, Leutershausen Annahme: Montag bis Samstag, 16 bis 18 Uhr Nur für Privatpersonen. Herrmann-Maas-Haus, Heidelberg-Kirchheim Schließt am Samstag, den 12.März.

Geldspenden werden weiterhin entgegengenommen:

Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Rhein-Neckar e. V.

IBAN: DE81 6709 2300 0033 1706 10

Verwendungszweck: Ukrainehilfe 2022

Sollte eine Spendenquittung gewünscht sein, soll dies angegeben werden. Bei einer Spende bis zu 200 Euro reiche der Kontoauszug als Nachweis für die Steuererklärung, informierte die DUG.