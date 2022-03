Spendenaktion im Rhein-Pfalz-Kreis für die Ukraine

Rhein-Pfalz-Kreis. Der Rhein-Pfalz-Kreis hat eine Sammelaktion für die Ukraine ins Leben gerufen. Damit soll der Partnerlandkreis Oppeln in Polen unterstützt werden, der wiederum seinen Partnerkreis Kalusch in der Ukraine mit verschiedenen Hilfsgütern beliefern möchte, teilte die Verwaltung am Dienstag mit. Ein entsprechender „Hilferuf“ aus Oppeln hatte am Montagmorgen Landrat Clemens Körner erreicht.

„Nach kurzfristiger Rücksprache mit den Gemeinden im Rhein-Pfalz-Kreis will auch der Landkreis seinen Beitrag dazu leisten und wird die vom Partnerlandkreis gewünschten Hilfsgüter jeweils über eine gemeindliche Sammelstelle einsammeln und den Transport nach Oppeln in Polen organisieren. Von dort aus werden die Hilfsgüter weiter in die Ukraine gebracht“, heißt es in einer Pressemitteilung. Nun bittet der Landkreis sowie die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister nicht nur um Geld-, sonder auch um Sachspenden. Dafür hat der Kreis mehrere Sammelstellen in verschiedenen Orten eingerichtet.

Vor allem werden medizinische Produkte wie individuelle Verbände, Druckverbände, Bandagen, Wundauflagen, Auto-Verbandskästen, Rettungstaschen oder Ärztetaschen gleich welcher Art oder Erste-Hilfe-Pakete benötigt. Zudem wird um Bluttransfusionssysteme, Rettungsdecken, Einweghandschuhe und Tragbahren gebeten. Auch Medikamente wie Schmerzmittel und –Spritzen, Beruhigungsmittel, medizinischer Alkohol und blutstillende Mittel werden gesammelt.

Neben Medizinprodukten werden allgemeine Artikel wie Knieschoner, Thermounterwäsche und -matten, Stiefel, Schlafsäcke und Ferngläser benötigt. An den Sammelstellen werden auch Elektrogeräte wie Powerbanks oder Taschenlampen entgegengenommen.

Für Bürgerinnen und Bürger, die Geld spenden möchten, hat der Rhein-Pfalz-Kreis ein eigenes Spendenkonto eingerichtet:

IBAN: DE21 5455 0010 0193 9148 50

Verwendungszweck: „Ukraine“

