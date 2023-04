Mannheimer Morgen Plus-Artikel Schulbau Container an Waldschule Mannheim überbrücken Zeit bis zum Neubau

Der geplante neue Klassentrakt an der Waldschule in der Gartenstadt kommt eineinhalb Jahre später als geplant, Anfang 2026. Warum die Schulgemeinschaft in der Übergangslösung dennoch Vorteile sieht