Benefizspiel für Erdbebenopfer: SV Waldhof am 28. Februar zu Gast beim VfR Mannheim

Mannheim. Der SV Waldhof Mannheim ist am Dienstag, 28. Februar, um 19 Uhr, zu Gast im Rhein-Neckar-Stadion bei einem Benefizspiel des VfR Mannheim zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei.

Der pauschale Mindesteintrittspreis liegt an diesem Abend nach Angaben des VfR Mannheim bei 5 Euro, jeder Besucher könne auf Freiwilligenbasis jedoch einen höheren Beitrag an der Kasse des Stadions entrichten. Die Einnahmen des Abends sollen komplett an die vom VfR Mannheim organisierte Spendenkampagne für die Provinz Hatay gehen.

Der VfR Mannheim hat eine eigene Spendenaktion speziell für die Erdbebenregion Hatay mit den Städten Iskenderun und Samandag initiiert. Die Familie des Vorstandsmitglieds Serkan Zubari stammt aus dieser Region. Zubari werde, sobald es die Situation sinnvoll ermöglicht, selbst in die Region reisen und die Spenden dort zielgerichtet einsetzen, heißt es auf der Homepage des Vereins.

Für die Aktion hat der VfR Mannheim auch ein separates Spendenkonto eingerichtet: IBAN: DE08 6706 0031 0029 8852 57 BIC: GENODE61MA3