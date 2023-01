Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Diesen OB-Kandidaten wollen Mannheims Grüne ihren Mitgliedern vorschlagen: Die Findungskommission der Mannheimer Grünen hat sich auf einen Vorschlag für den Kandidaten zur Oberbürgermeisterwahl im Sommer geeinigt. Das letzte Wort sollen aber die Mitglieder haben

Streit um neuen Mannheimer Mietspiegel: Endlich liegt der neue Mietspiegel für Mannheim vor. Der Streit darüber geht dennoch weiter. Ein wesentlicher Akteur auf dem Immobilienmarkt spricht dem neuen Werk gar seine entscheidende Wirkung ab

Totschlag-Prozess in Mannheim: Kehlkopf, Nase, Brust. Piotr W. hatte Verletzungen am ganzen Körper, am Ende starb er. Am vierten Prozesstag um den getöteten polnischen Zeitarbeiter schildert ein Ermittler die Vernehmung eines wichtigen Zeugen

An diesen Ecken will Jutta Steinruck sparen: Erstmals hat Ludwigshafens Oberbürgermeisterin die Hochstraßen in Frage gestellt. Grund ist der verordnete Sparzwang für die Stadt. Das sind die weiteren Vorschläge der Oberbürgermeisterin

Klarer Testspielsieg, keine Neuzugänge: Am letzten Tag der Transferfrist beteiligte sich der SV Waldhof besonders ein Spieler konnte auf sich aufmerksam machen

Kontodaten geklaut und Waren gekauft: Mit einem Bild sucht die Mannheimer Polizei nach einem Betrüger. Der Mann soll durch Fake-Mails und Anrufe an die Kontodaten seiner Opfer gekommen sein, um eine digitale Bezahlkarte zu erstellen