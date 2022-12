Rhein-Neckar. Was ist am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Keine freien Betten mehr in Mannheimer Kinderklinik: Vor einer "katastrophalen Lage" wird gewarnt. Das Kinderzentrum der Mannheimer Universitätsmedizin ist komplett voll. Schuld ist die Welle von Atemwegserkrankungen. Kliniken aus ganz Deutschland fragen in Mannheim an.

Prozess gegen Rugby-Trainer - Hauptverhandlung am Landgericht Heidelberg Weil er vier Jungen sexuell missbraucht haben soll, muss sich seit heute ein 48-Jähriger vor dem Heidelberger Landgericht verantworten. Einen ersten Beschluss musste der Vorsitzende Richter bereits fassen.

Janine Horn eröffnet ihren eigenen Beauty-Salon: Sie ist aus der Sozialdoku „Hartz und Herzlich“ bekannt. Nun macht sich die zweifache Mutter selbstständig und hat für die Zukunft noch mehr Pläne.

Darum wird der Chip für streunende Katzen in Mannheim bald Pflicht: Warum die Mannheimer Stadträte nun doch einer Katzenschutzverordnung zugestimmt haben, wie die Stadt den Forderungen von Tierschützern entgegenkommt - und worüber noch im Ausschuss debattiert wurde.