Janine Horn eröffnet ihren eigenen Beauty-Salon

Vor dem Geschäft ist ein roter Teppich ausgerollt, und Kerzenlichter weisen den Weg zum Eingangsbereich. Janine Horn, bekannt aus der Sozialdoku „Hartz und Herzlich“ hat ihren eigenen Beauty-Salon eröffnet – und ist darauf mächtig stolz.

„Der Salon ist mein drittes Kind, neben den Zwillingen. In ihn will ich genauso viel Liebe und Zeit stecken“, sagt sie. Diese Mühe macht sich schon in der Einrichtung bemerkbar. „Ich habe alles nach meinen Wünschen umgesetzt.“ Ein Spiegel mit Extra-Leuchten sorgt beim Schminken für gutes Licht, und bei der Dekoration setzt Horn auf Glitzer. Und noch etwas fällt dem Besucher direkt auf: An der Wand hängt ein Zertifikat, das Horns Ausbildung zur Professional Make-up Artist bescheinigt. Sieben Monate ist sie dazu nach Frankfurt gependelt.

„Ohne meine Mami und Unterstützung hätte das alles nicht funktioniert.“ Und Horn hat nach dem Abschluss im April weitere Pläne. „Ich habe erst überlegt, in einem Friseursalon zu arbeiten, aber irgendwie war das nicht das Richtige für mich.“ Sie will den Weg in die Selbstständigkeit gehen – und findet in dem kleinen Geschäft neben einem Limousinen-Verleih die perfekte Ladenfläche für ihren Salon.

Dort will sie Kunden ab Montag, 5. Dezember, in Empfang nehmen. „Ich habe schon ein paar Anfragen bekommen und kümmere mich nun um Termine.“ In ihrem Salon „Make-up is you“ geht es vor allem um Kosmetik. „Ich mache am liebsten Tages-Make-up oder was für den Abend, wo ich mit Glitzer arbeiten kann.“ Schon vor ihrer Ausbildung hat Horn die Freundinnen ihrer Mutter geschminkt. „Das Gesicht ist für mich eine Leinwand. Da kann ich kreativ werden.“ In ihrem Salon bietet sie daher Make-up an, aber auch die dazugehörige Gesichtspflege. Nagel-Design oder Haar-Styling seien nicht im Angebot vorgesehen. „Aber wenn ich irgendwann mal noch einen Make-up-Artist oder eine Kosmetikerin dazu nehmen kann, wäre das toll.“ Bis dahin will sie erstmal selbst durchstarten.