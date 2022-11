Rhein-Neckar. Was ist am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

RNV beantwortet Fragenkatalog des „MM“: Die RNV kommt nicht aus den Schlagzeilen. Jetzt beantwortet sie Fragen: Wann wird der Bus- und Bahnfahrplan in Mannheim wieder ausgeweitet? Wie steht es um die verunglückte Bahn? Und wie könnte ein 3D-Drucker jetzt helfen?

Kontroverse um steigende Elternbeiträge für Kitas in Mannheim: Die Elternbeiträge für städtische Krippen und Kitas sollen zum 1. September 2023 um 9,5 Prozent steigen. Das sorgt für Kontroversen. Warum den einen die Erhöhung zu viel ist - und den anderen zu wenig.

Weihnachtsaktionen in den Mannheimer Stadtteilen: Neben den großen Weihnachtsmärkten in der Mannheimer Innenstadt haben auch die Stadtteile so einiges zu bieten. Wir haben die Aktionen für euch zusammengetragen.

Weinheimer Ärztin wegen "falscher" Maskenatteste vor Gericht: Sie soll in 4374 Fällen Patienten per Attest von der Maskenpflicht befreit haben - ohne Untersuchung, dafür gegen Bezahlung. Jetzt muss sich eine Weinheimer Ärztin vor Gericht verantworten.

Wie sich die Betriebe in der Metropolregion gegen Cyberattacken wappnen: Angriffe auf Unternehmen aus dem Netz nehmen auch in der Metropolregion zu. Eine aktuelle Studie der Commerzbank gibt Auskunft über das Ausmaß der Cyberkriminalität.

Zug verfehlt Bahnsteig in Ladenburg und lässt Fahrgäste im Stich: Weil der Lokführer offenbar nicht rechtzeitig gebremst hat, blieben am Donnerstag in Ladenburg etliche Fahrgäste an Bord. Aussteigen mussten sie dann an einem anderen Bahnhof.

Neue Spieltermine des SV Waldhof: Ab 14. Januar rollt wieder der Ball. Nun sind auch die Drittliga-Partien der Spieltage 22 bis 29 terminiert. An welchen Tagen der SV Waldhof wo spielt.