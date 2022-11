Weihnachtsaktionen in den Mannheimer Stadtteilen

Technoseum Weihnachtskartendruck 10 bis 12 Uhr

Mannheim. Vorführtechniker gestalten Karten nach individuellen Wünschen in der Druckabteilung des Technoseum. Sogar verschiedene Sprachen sind beim Drucken möglich.

Makerspace Weihnachtswerkstatt 11 bis 16 Uhr (auch am Sonntag)

Der Weihnachtsmarkt zum Selbermachen in Ludwigshafen (Am Bubenpfad 2). Es gibt viele verschiedene Workshops, darunter unter anderem zum Adventskranz binden und Kerzen gießen. Und auch diese Angebote gibt es: Skulpturen zimmern, Weihnachtsbäumchen drechseln, Glasperlen selber machen, Sterne löten, Deko mit dem Lasercutter herstellen, 3D-Druck und Nikolausstrümpfe nähen. Dieses Jahr können die einzelnen Stationen vorab gebucht werden, um sicher einen Platz zu bekommen. Ein Teil der Plätze wird für spontane Besuche freigehalten. Für Kinder gibt es außerdem eine Bastelstation.

Weihnachtsmarkt im Bürgergarten 11 bis 21 Uhr

Der Bürgerverein ist schon seit vielen Jahren Veranstalter des Weihnachtsmarktes in der Kirchwaldstraße Ecke Waldpforte. Was klein begann, hat sich mittlerweile zu einem Markt mit rund 30 Ständen entwickelt. Es gibt Produkte aus Handarbeit, die in der direkten Nachbarschaft entstanden sind. Außerdem gibt es Glühwein und Weihnachtsgebäck.

Käfertaler Weihnachtsmarkt 11 bis 18 Uhr Kulturhaus (auch am Sonntag)

Mehr als 30 Stände gibt es immer am ersten Advent beim Kulturhaus zum Weihnachtsmarkt. Einige Stellplätze für Aussteller sind sogar noch frei. Auch am Sonntag hat der Weihnachtsmarkt nochmal für Besucher geöffnet. Anmeldeformular kann unter info@kulturhauskaefertal.de angefordert werden.

Adventsmarkt bei RobinKruso 10 bis 18 Uhr

Am Verbindungskanal Linkes Ufer lädt der Adventsmarkt zum Schlendern und Stöbern ein. Besucher können unter anderem live beim Schmieden zuschauen.

Neuostheimer Glühweinfest 15 bis 22 Uhr

Beim Maßatelier Il Capo (Dürerstraße 15) gibt es roten und weißen Glühwein, Prosecco und Kinderpunsch. Außerdem gibt es außergewöhnliche Speisen, kündigen die Veranstalter an. Der gesamte Erlös kommt einer Ukrainehilfe und anderen Projekten zu Gute.

Sonntag, 27. November

Café Luni Kinder-Weihnachtsbasteln am ersten Advent 12 bis 16 Uhr

Das Café Luni lädt am Sonntag makerzum weihnachtlichen Basteln für Kinder ein. Unter Anleitung gibt es Bastelprojekte, die danach direkt mitgenommen werden können. Das Material wird gestellt.