Mannheimer Morgen Plus-Artikel Nahverkehr Zug verfehlt Bahnsteig in Ladenburg und lässt Fahrgäste im Stich

So macht Bahnfahren keinen Spaß: Weil der Lokführer offenbar nicht rechtzeitig gebremst hat, blieben am Donnerstag in Ladenburg etliche Fahrgäste an Bord und konnten erst am nächsten Bahnhof aussteigen.