„Zimmer nur für alleinlebende Frau“ – Mann filmt Interessentinnen in Eppelheim

Eppelheim/Heidelberg. Das Dezernat Sexualdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt bereits seit Monaten gegen einen 32-jährigen Mann, der im Verdacht steht, Frauen beim Toilettengang in dessen Wohnung in Eppelheim gefilmt oder fotografiert zu haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte eine 28-jährige Frau bereits Mitte Dezember 2021 Anzeige erstattet. Seitdem laufen die Ermittlungen.

Die Frau hatte sich laut Mitteilung der Beamten auf ein Vermietungsinserat in einem speziellen Immobilienportal für Studenten und Studentinnen mit dem Titel "1-Zimmer-Wohnung nur für alleinlebende Frau zu vermieten" hin bei dem Mann in seiner Eppelheimer Wohnung zur Besichtigung gemeldet. Während des Besuchs bot der 32-Jährige ihr dann ein „Tea-Tasting“ an. Als die Frau schließlich auf Toilette musste, bemerkte sie, dass diese mit einer versteckten Kamera präpariert war.

Bildmaterial von mehr als 20 Frauen

Der Mann soll in einer Vielzahl weiterer Fälle nach demselben Muster vorgegangen sein. Bei einer Wohnungsdurchsuchung stellte die Polizei Bildmaterial von mehr als 20 Frauen sicher. Diese sind den Ermittlern bislang jedoch noch nicht namentlich bekannt. Aufgrund neuer Erkenntnisse geht das Dezernat Sexualdelikte davon aus, dass der 32-Jährige seine Masche weiterhin nutzt, um Frauen heimlich zu fotografieren oder zu filmen.

Letztmals bot der Mann am 23. August ein Zimmer an. Eine Kontaktaufnahme sei hierbei – so die Polizei - über eine Handynummer mit der Länderkennung 0044- für Großbritannien möglich gewesen. Drei weitere Opfer haben Anzeige erstattet. Eine erneute Wohnungsdurchsuchung blieb allerdings ohne Ergebnis. Allerdings liegen Hinweise vor, dass der Mann in Heidelberg erneut ein Zimmer auf ähnliche Art und Weise angeboten haben soll.

Polizei sucht weitere Opfer des Mannes

Wegen des Verdachts der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen, die sexuell motiviert gewesen sein dürften, werden die Ermittlungen gegen den Verdächtigen fortgesetzt. Zu sexuellen Übergriffen ist es nach den derzeitigen Erkenntnissen nicht gekommen. Die Polizei bittet die noch unbekannten Opfer und wichtige Zeugen, die von Frauen wissen, die Opfer geworden sind, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444 zu melden.