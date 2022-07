Großes Adler-Wiedersehen

Sankt Leon-Rot. Die Adler Mannheim tauschten auch in diesem Jahr zum Vorbereitungsauftakt wieder traditionell den Eishockey- gegen den Golfschläger. Beim „Eagles-Cup“, dem Golf-Turnier, bei dem Geld für den Verein „Adler helfen Menschen“ gesammelt wird, gesellte sich zudem prominenter Besuch. Die beiden Ex-Adler und jetzigen NHL-Spieler Moritz Seider und Tim Stützle, schlugen ebenfalls den Golfball über das perfekt gemähte Grün. Für die Adler steht indes am Dienstag das erste Eistraining auf dem Programm, ehe sich die Mannschaft dann am Samstag auf der „Boys are Back in Town“-Party erstmals ihren Fans präsentiert. pk (Bild: Binder)

