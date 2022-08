Adler schwören sich auf Saison ein

Mannheim. Mit dem Derby bei den Löwen Frankfurt starten die Adler Mannheim am Freitag (19.30 Uhr) in die Testspielserie. Darauf sowie auf die anstehende Saison in der Deutschen Eishockey Liga haben sich am Samstag Spieler, Trainer und Fans der Adler eingeschworen.

Bei der traditionellen „Boys-are-back-in-Town“-Party auf dem Udo-Scholz-Platz vor der SAP Arena begrüßten 2000 Anhänger der Blau-Weiß-Roten auch die neuen Spieler in der Mannheimer Gemeinschaft. „Auf diesen Rückhalt bauen wir, und ich bin mir sicher, dass wir mit unserer schlagkräftigen Truppe eine erfolgreiche Saison spielen können“, sagte Matthias Binder. Der Adler-Geschäftsführer und die Spieler präsentierten auch die klassisch gehaltenen neuen Trikots. Zu Hause tragen die Profis wie gewohnt Blau (unser Bild). cr