Waldhof verpasst Sieg beim SC Verl

Paderborn/Mannheim. Mit einem 2:2 (0:1)-Unentschieden musste sich Fußball-Drittligist SV Waldhof am Sonntagnachmittag beim SC Verl begnügen. Mit der letzten Aktion kassierten die Mannheimer noch den Ausgleich durch Mael Corboz (90.+5), nachdem die Waldhöfer nach einem von Alexander Rossipal verwandelten Foulelfmeter in der 90. Minute schon wie der sichere Sieger aussahen. Nach einer schwachen ersten Halbzeit lag der SVW im Stadion des SC Paderborn nicht unverdient zurück, Drittliga-Debütant Eduard Probst hatte getroffen (41.). Nach der Halbzeit waren die Kurpfälzer sichtbar verbessert, mehr als der Ausgleich durch Stefano Russo (51.) sprang aber lange Zeit nicht heraus. In der Schlussphase foulte Verls Torwart Niclas Thiede den entwischten SVW-Stürmer Dominik Martinovic nach einem Stellungsfehler, Rossipal behielt die Nerven. Doch dieser Vorsprung sollte nicht reichen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1