Ludwigshafen. Sonnenschein, Urlaubsfeeling am Wasser und ein buntes Rahmenprogramm mit Musik von Pop bis Klassik: Mit dem Rheinuferfest, das anstelle des Stadtfests am Wochenende ausgerichtet wurde, zeigt sich Ludwigshafen von seiner schönsten Seite. Drei Tage lang hat sich der Platz der Deutschen Einheit in eine Partymeile unter freiem Himmel verwandelt, bei der Familien, Paare und Freunde

...