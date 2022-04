Von Michaela Roßner

Wie wird ein T-Shirt produziert? Welchen ökologischen Fußabdruck hat eine Jeans? Und was verdient eine Arbeiterin in einer Textilfabrik in Indien oder China? Jede Menge Antworten auf diese Fragen gab es gestern auf dem Heidelberger Universitätsplatz. Zum Abschluss der „Fashion Revolution Week“ baute das Eine-Welt-Zentrum Heidelberg unter anderem eine Textilfabrik

...