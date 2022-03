Schwerer Unfall auf der B44 – Zwei Schwerverletzte

Mannheim-Sandhofen. Bei einem Verkehrsunfall auf der B44 nahe Sandhofen sind am Samstagmorgen zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Nach Angabe der Polizei soll ein 36-Jähriger auf der Strecke in Richtung Lampertheim gefahren sein und in Höhe der Anschlussstelle der A 6 eine rote Ampel missachtet haben. Im Kreuzungsbereich soll er dann frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen sein. Die beiden Fahrzeugführer wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Es entstand ein Sachschaden von etwa 23.000 Euro. Wegen Abschlepp- und Reinigungsarbeiten war die Fahrbahn bis circa 08.10 Uhr gesperrt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1