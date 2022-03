Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie Ludwigshafen mehrere Hundert Kriegsgeflüchtete aus der Ukraine aufnehmen will: Die ersten Schutzsuchenden aus der Ukraine sind in Chemiestadt schon bei Freunden und Verwandten untergekommen. In den kommenden Tagen und Wochen erwartet die Verwaltung Hunderte Geflüchtete.

Die ersten Schutzsuchenden aus der Ukraine sind in Chemiestadt schon bei Freunden und Verwandten untergekommen. In den kommenden Tagen und Wochen erwartet die Verwaltung Hunderte Geflüchtete. Hilfe für die Ukraine - diese Spendenaktionen gibt es in Mannheim und der Region: Die Spendenbereitschaft für die Menschen in der Ukraine ist groß. In unserem Übersichtsartikel können Sie sehen, welche Vereine, Städte und Institutionen engagiert sind und wie auch Sie helfen können.

Klartext von Trainer Vranjes: „Diese Löwen sind nicht Top-Acht“: Vor der Bundesligapartie bei GWD Minden hat Trainer Ljubomir Vranjes schonungslos über die Probleme der Rhein-Neckar Löwen gesprochen.

"Das Runde muss ins Eckige": Mit einer Sonderbriefmarke wird die Mannheimer Trainerlegende Sepp Herberger gewürdigt. Einer seiner berühmtesten Sprüche ist auf dem neuen Postwertzeichen anlässlich des 125. Geburtstags des Fußballweltmeisters zu lesen.

Abstimmen und gewinnen - küren Sie die beste Idee für Mannheim: Wir haben 75 Ideen für ein besseres Mannheim vorgestellt, eine Jury hat davon sechs ausgewählt - jetzt sind Sie dran: Stimmen Sie über die beste Idee ab und sichern Sie sich die Chance auf Gewinne!