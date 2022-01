Rund sechs Jahrzehnte ragte der Schornstein an der südlichen Gemarkungsgrenze Heidelbergs in den Himmel. Am Dienstagmittag um 14 Uhr besiegeln 6,5 Kilogramm Sprengstoff sein Schicksal: Das alte Wahrzeichen des ehemaligen Eternit-Werks ist ohne Probleme gesprengt worden. Es ist einer der letzten Schritte des IndustrieRückbaus, der Platz macht für das neue interkommunale Gewerbegebiet

