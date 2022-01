Ehemaliger Adler-Torhüter Appel überraschend gestorben

Mannheim. Joachim "Bibi" Appel ist am vergangenen Freitag überraschend im Alter von 54 Jahren in Mannheim verstorben. Wie die Adler weiter mitteilten, stand der ehemalige Torhüter in der Saison 1993/94 noch für den Mannheimer ERC zwischen den Pfosten, ehe er in den folgenden drei Spielzeiten die ersten DEL-Jahre mit den Adlern verbrachte. 1997 feierte der gebürtige Sonthofener die Meisterschaft mit Mannheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Die Nachricht über den Tod von Bibi hat uns alle sehr überraschend getroffen“, äußerte sich Adler-Geschäftsführer Matthias Binder zum Ableben des Nationalspielers. „Bibi war eine Frohnatur, ein Kumpeltyp, brannte für Eishockey und stellte sich stets in den Dienst der Mannschaft. Genauso werden wir ihn in Erinnerung behalten“, so Binder weiter.

Nach seiner Zeit in Mannheim war Appel in der DEL jeweils ein Jahr für Frankfurt und Kassel aktiv, ehe er 2004/05 noch einmal zwei Partien für die Hamburg Freezers absolvierte. Im Anschluss beendete Appel im Alter von 38 Jahren seine aktive Karriere.