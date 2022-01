Eine beleuchtete Werbetafel an der Großsachsener Landstraße in Hirschberg soll es nicht geben. Lieber geht man durch ein Bebauungsplanverfahren und erlässt eine Veränderungssperre, als den Reklame-Bildschirm an einer Giebelwand zu dulden. Das war das Ergebnis einer längeren Debatte im Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU), mit der das Gremium ins neue Jahr startete.

