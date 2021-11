Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln in Worms wegen des Diebstahls von Chargenaufklebern eines Corona-Impfstoffs und zweier Stempel aus dem - mittlerweile geschlossenen - Impfzentrum in Worms. Ein Sprecher der Polizeidirektion in Worms bestätigte den Eingang einer Anzeige durch die Stadt Worms. Die Stadtverwaltung habe den Diebstahl bei der Polizei angezeigt, sagte ein Sprecher der

...