379 Corona-Neuinfektionen in Mannheim - Inzidenz steigt

Mannheim. Nach den täglich veröffentlichten Werten der Stadt Mannheim hat sich die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen am Donnerstag mit 379 neuen Fällen auf insgesamt 25.286 erhöht. Die 7-Tage-Inzidenz stieg nach den Zahlen der Stadt auf 518,6. Am Mittwoch hatte der Wert bei 507,0 gelegen. Im Wochenvergleich erhöhte sich die Inzidenz. Am Donnerstag vor sieben Tagen belief sich die Zahl auf 456,5. In der Stadt sind 351 Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Als genesen von der Krankheit gelten 20.579 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der aktuell bekannten aktiven Fälle auf 4.356. Am Vortag lag die Zahl bei 4.017.

