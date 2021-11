Anders als bei Nenas Ohrwurm sind es keine 99 Luftballons – sondern viel mehr: Etwa doppelt so viele steigen am späten Mittwochvormittag in den Himmel über Neckarau. Die rund 200 Schülerinnen und Schüler des Stammhauses in der Luisenstraße haben die Flugobjekte aus biologisch abbaubarem Material gerade unter lautem Jubel losgelassen. „Flieg, flieg, flieg“, ertönt es aus vielen Kinderkehlen.

...