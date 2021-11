Mannheim erhält 50.000 Euro-Förderung für queere Vielfalt

Mannheim. Eine Förderung in Höhe von 50.000 Euro erhält die Stadt Mannheim im Rahmen der Initiative „Quartier 2030 – Gemeinsam.Gestalten.“ der baden-württembergischen Landesregierung. Wie die Verwaltung am Mittwoch mitteilte, hat das Ministerium für Soziales und Integration eine Förderung für das Projekt „Queere Vielfalt im Quartier und der Community“ der LSBTI-Beauftragung der Stadt bewilligt.

Die Fördersumme kann bis März 2022 in verschiedene Projekte investiert werden. Im Rahmen des Projektes soll die Beteiligung der queeren Community in den Quartieren Neckarstadt und Innenstadt/Jungbusch gestärkt werden. Außerdem soll die gesamtstädtische Vernetzung von Community, Zivilgesellschaft und Verwaltung im Rahmen des Projektes verbessert werden, so Oberbürgermeister Peter Kurz.

„Das Projekt umfasst mehrere Schwerpunkte. Ein zentrales Thema ist die Auseinandersetzung mit queerer Vielfalt im Alter. Dazu wird es eine Veranstaltungsreihe geben. Zudem werden Best-Practice-Modelle zu queeren und generationsübergreifenden Wohnformen zusammengetragen und diskutiert,“ erläutern Margret Göth und Sören Landmann, LSBTI-Beauftragte der Stadt Mannheim.

Die Arbeitsweise des Runden Tisches als wichtiges Gremium des Austausches von Stadtverwaltung, Politik und Community soll im Rahmen einer Befragung reflektiert und weiterentwickelt werden, heißt es. Weitere Themen seien unter anderem der Abbau von Barrieren bei Informationsmaterialien und auf Webseiten sowie die breite Information zu Angeboten in den Quartieren Innenstadt, Jungbusch und Neckarstadt-West.

