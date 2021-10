Feuerwehr rettet zehn Personen bei Wohnungsbrand in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Bei einem Wohnungsbrand in Ludwigshafen hat die Feuerwehr am Sonntagmorgen zehn Personen gerettet. Die vier Bewohner der brennenden Wohnung im ersten Obergeschoss eines dreistöckigen Wohn- und Geschäftsgebäudes am Hans-Warsch-Platz im Stadtteil Oggersheim brachten sich eigenständig in Sicherheit. Weitere sechs Bewohner aus angrenzenden Wohnungen wurden von der Feuerwehr über tragebare Leitern von einem Vordach gertettet. Vier weitere Bewohner des Gebäudes wurden über den Treppenraum ins Freie gebracht. Alle geretteten Personen wurden vorsorglich dem Rettungsdienst übergeben.

Der Brand, der der Feuerwehr um 8.07 Uhr gemeldet worden war, sorgte dafür, dass ein Großteil der Wohnungen vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits verraucht war. Die Wehrleute bekämpften die Flammen mit zwei C-Rohren erfolgreich. Im Anschluss waren Lüftungsmaßnahmen erforderlich. 29 Einsatzkräften und acht Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr sowie zwölf Einsatzkräfte und drei Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Ruchheim waren vor Ort.

Ein Teil der Wohnungen war nach dem Brand vorerst wegen der Verrauchung nicht bewohnbar. Die Stadt stellte den Betroffenen Ersatzwohnraum zur Verfügung. Fast zeitgleich wurde die Feuerwehr zu einem Brandmeldealarm in einer Industrieanlage alarmiert. Hierbei handelte es sich jedoch um einen Fehlalarm.