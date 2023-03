Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Verkehrslage am Mannheimer Luisenring - Eine Stunde für 200 Meter Stau: Fahrradfahrer bekommen auf dem Luisenring eine „Protected Bike Lane“ - seit dem 3. März wird gebaut. Seitdem geht im Feierabendverkehr in dem Bereich nichts mehr. Was die Stadt dazu sagt.

So sieht das Modell des Landes fürs Mannheimer Klinikum aus: Die vom Land nun gewählte Verbundlösung fürs Mannheimer Klinikum sieht ein Mutter/Tochter-Modell mit der Heidelberger Uniklinik als Mehrheitsgesellschafterin vor. Die Wissenschaftsministerin erläutert, was das bedeuten wird.

Adler Mannheim haben immer die passende Antwort: Die Adler Mannheim gleichen die Play-off-Viertelfinalserie mit dem 7:3-Erfolg bei den Kölner Haien wieder aus.

Ludwigshafener Innenstadt - Handy-Shops als Sinnbild des Strukturwandels: 20 Handy-Shops gibt es allein im Kernbereich der Ludwigshafener Innenstadt. Laut einer IHK-Expertin sind sie ein Auswuchs struktureller Probleme. Doch es gibt auch Gutes aus der City zu berichten.

Mannheimer bei Fernsehshow "Die perfekte Minute": Joscha Röth aus Mannheim ist am Mittwochabend in der Sat.1 TV-Show "Die perfekte Minute zu sehen". TV-Erfahrung kann der 26-Jährige jedoch schon einige vorweisen.

BASF kürzt ihr Bildungs- und Kultur-Sponsoring um etwa 20 Prozent: Bis 2025 reduziert die BASF ihr gesellschaftliches Engagement in der Region insgesamt um rund fünf Millionen Euro reduziert. Karin Heyl, Leiterin Social Engagement, im Interview.

Waldhof-Podcast "Buwe Gebabbel" feiert Diamantene Hochzeit: In der bereits 60. Episode des Buwe Gebabbels sezieren Thorsten Hof und Alexander Müller 0:3-Niederlage beim SV Wehen Wiesbaden und deren Konsequenzen für das Aufstiegsrennen in der 3. Liga.

