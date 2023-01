Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Amtsantritt des Mannheimer Stadtprinzen im Blumenmeer beim Weißen Ball: Beim „Weißen Ball“ im sehr prachtvoll geschmückten Mozartsaal im Mannheimher Rosengarten hat der Feuerio am Samstagabend Ben I. als neuen Stadtprinzen inthronisiert

Die Heidelberger Bahnstadt wird zum Nadelöhr für Autofahrer: Zahlreiche Großbaustellen auf Durchgangs- und Verbindungsstraßen werden in diesem Jahr den Verkehr in der Heidelberger Innenstadt ausbremsen

Apache startet in der Mannheimer SAP Mehr als 10000 Fans feiern die Zusatzshow des Erfolgsrappers noch begeisterter als beim Tourstart im August

Auf diese Mannheimer Pop-Acts sollte man 2023 achten: Von Apache bis Betterov – zuletzt gab es viele Stars mit Mannheim-Bezug. 2023 stehen noch mehr in den Startlöchern, viele aus dem Umfeld der Popakademie. Wir haben Kreativchef Udo Dahmen um seine Einschätzung gebeten

Das bietet das Prinzregententheater in Ludwigshafen zum Jubiläum: Das bietet das Prinzregententheater in Ludwigshafen zum Jubiläum

Wie ein Großeinsatz der „Opernretter“ in Mannheim-Franklin aussieht: Grundschulkinder und Opern? Wie das zusammenpasst, probierte die Tournee-Oper und die Franklin-Schule mit einem Großeinsatz für Mozart, Wagner und Co. in dem Mannheimer Stadtteil aus

Winter in Mannheim - das könnt ihr unternehmen: Mannheim im Winter: Wir haben Freizeit-Tipps und Aktivitäten, die in der kalten Jahreszeit besonders viel Spaß machen. Von Museum über Rodeln bis zu schönen Spaziergängen