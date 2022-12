Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So gut lief der Mannheimer Weihnachtsmarkt: Wie die Aussteller und Ausstellerinnen auf den Mannheimer Weihnachtsmärkten eine der längsten Saisons erlebt haben - und sich mit Schrecken an die Corona-Jahre zurück erinnern.

Feuerwehr gibt Brandschutz-Tipps zu Weihnachten: Kerzen am Baum und Fondue auf dem Tisch: Zur Weihnachtszeit häufen sich Wohnungsbrände. Viele sind mit einfachen Tricks vermeidbar - aber nicht immer hilft ein Eimer Wasser.

In der Weihnachtszeit zählen kleine Gesten gegen Einsamkeit: Nicht für alle bedeutet Weihnachten Freude. Es löst Emotionen aus, viele fühlen sich sogar isoliert. Auf die Einsamen unter uns muss in diesem Kriegsjahr die Gesellschaft ein Augenmerk legen, findet Karsten Kammholz.

Weihnachten für einsame Herzen: Das Fest der Liebe ist auch das Fest der Gemeinschaft. Wie können auch Alleinstehende den Feiertagen mit einem guten Gefühl entgegensehen? Ein Psychotherapeut gibt Tipps.