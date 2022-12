Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

So steht es kurz vor Weihnachten um die Mannheimer Tafeln: Zwei Mitarbeiter berichten, was aktuell gebraucht wird, was sie bewegt - und wie sich an der Tafel Spannungen zwischen unterschiedlichen sozialen Gruppen zeigen

Was gibt's an Weihnachten? De Kall froogt eisch: Unser Mundartkolumnist hat sich auf dem Mannheimer Weihnachtsmarkt umgehört und wollte von euch wissen: Wass gibt's än on Woihnachdä?

Der Kultur drohen Kürzungen im Ludwigshafener Haushalt: Ludwigshafen muss den Haushalt überarbeiten – die Kulturregion Rhein Neckar fordert, nicht bei ihrem Etatposten zu sparen

Das Risiko von Cyberangriffen steigt: Was kann noch passieren, wenn die Digitalisierung voranschreitet? Lehren aus dem Jahr 2022 - auch mit Blick in die Region

Neuer Krimi "Die Hundeflüsterin" von Mannheimer Autorin: Das neue Buch der Mannheimerin Iris Welling spielt in der Quadratestadt und in der Pfalz. Verschwundene Hunde, ein Kampf-Kater und unheimliche Geschehnisse. Inspiration dafür war ihre eigene Familie

Tübinger OB Boris Palmer und Aktivist der Letzten Generation im Streitgespräch: Die Ziele der Klima-Aktivisten teilt der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer. Trotzdem bezeichnet er die Proteste als „fast schon lächerlich“. Ein Streitgespräch mit Jakob Beyer, der schon im Gefängnis saß

Fred Fuchs fragt nach: Wie feierst du eigentlich Weihnachten? Weihnachten ist in jeder Familie ein bisschen anders. Auch Fred Fuchs überlegt sich, wie er feiern will - und bekommt in der Weihnachtsfolge von seinem Podcast "Fred Fuchs fragt nach" ganz viel Inspiration