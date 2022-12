Fred Fuchs fragt nach: Wie feierst du eigentlich Weihnachten?

Fred Fuchs fragt sich, wie Weihnachten zu einem besonders schönen Fest wird und will deshalb wissen, wie andere feiern. Dabei lernt er viel über Weihnachtsbräuche ...

Im Dezember geht es im Kinder-Podcast von „Radio Regenbogen“ und dem „Mannheimer Morgen“ natürlich um das Thema Weihnachten. Denn auch Fred will das Fest feiern und fragt sich, was es dazu neben funkelnder Deko und einem Tannenbaum noch alles braucht. Deshalb überlegt er zusammen mit Ralph, wie er Weihnachten feiern will. Um sich inspirieren zu lassen, fragt er bei Bekannten nach, die ihm dieses Jahr auch schon bei anderen Geschichten ganz viele Fragen beantwortet haben. Michaela berichtet etwa von leckerem Weihnachtsessen und Briefen. Julia verrät, wieso sie sich mit ihren Familienangehörigen einen Apfel teilt und Florian erklärt zusammen mit seinem Sohn, welches besondere Ritual es in seiner Familie beim Geschenke-Auspacken gibt. Und Fred? Der lernt, wieso es all diese Weihnachtsbräuche überhaupt gibt.